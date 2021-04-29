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11:00, 29 апреля 2021 года

Открытие хирургического корпуса в орловском онкодиспансере перенесено на 2023 год

Вместо запланированных 140 мест отделение сократится до 90 коек.


Решение о выделении средств на строительство хирургического корпуса Орловского областного онкологического диспансера было принято постановлением регионального правительства №298 от 30.05.2019 года. В документации говорилось, что новый корпус будет вмещать 140 мест, а его ввод в эксплуатацию планируется на 2021 год.

Постановлением правительства Орловской области №249 сдача объекта перенесена на 2023 год. Заполняемость корпуса сокращена до 90 мест. Из федерального и областного бюджетов будет выделен 1 млрд 290 млн 742,5 тыс. рублей – это на 8 млрд 262,55 млн меньше, чем было отражено в постановлении позапрошлого года. В этом году запланированы проектно-изыскательские работы. Они обойдутся почти в 7 миллионов рублей.

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Артём Ежаков
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