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16:14, 27 апреля 2021 года

Орловские пенсионеры защищают честь региона на шахматном турнире

Онлайн-турнир стартовал 27 апреля.


Орловскую область на всероссийском чемпионате представляют три человека - победители областных игр. Это Сергей Себелев (г. Малоархангельск), Владимир Борзенков (г. Новосиль) и Галина Гриценко (г. Ливны). Чемпионат проводится в онлайн-формате, поэтому нужно не только хорошо играть в шахматы, но и быть продвинутым пользователем компьютера.
 
Иван Мосякин, председатель регионального отделения Союза пенсионеров России: «Все они владеют компьютером, провели первую репетицию, три тура играли. Хочется пожелать команде добротной игры и будем надеяться, что успешно выступим».
 
Всероссийский чемпионат среди пенсионеров в онлайн-формате проходит впервые. Участие в нем принимают представители 45 субъектов страны. Самому старшему – 84 года. Самому младшему - чуть больше 55. 
 
Андрей Лунёв, президент Орловской шахматной и шашечной федерации, арбитр Орловской области: «Предстоит играть семь партий по 40 минут каждая. Это достаточно большая нагрузка и потребуется выносливость нашим пенсионерам. Но орловские пенсионеры должны быть устойчивыми, я надеюсь, они выдержат».
 
Соревнования проходят в лично-командном первенстве среди мужчин и женщин по швейцарской системе. Имена победителей станут известны в ближайшее время, и мы надеемся, что в списке сильнейших будут имена и наших спортсменов.



Юлия Опанасюк
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