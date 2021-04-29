Орловские пенсионеры защищают честь региона на шахматном турнире

Онлайн-турнир стартовал 27 апреля.

Орловскую область на всероссийском чемпионате представляют три человека - победители областных игр. Это Сергей Себелев (г. Малоархангельск), Владимир Борзенков (г. Новосиль) и Галина Гриценко (г. Ливны). Чемпионат проводится в онлайн-формате, поэтому нужно не только хорошо играть в шахматы, но и быть продвинутым пользователем компьютера.

Иван Мосякин, председатель регионального отделения Союза пенсионеров России: «Все они владеют компьютером, провели первую репетицию, три тура играли. Хочется пожелать команде добротной игры и будем надеяться, что успешно выступим».

Всероссийский чемпионат среди пенсионеров в онлайн-формате проходит впервые. Участие в нем принимают представители 45 субъектов страны. Самому старшему – 84 года. Самому младшему - чуть больше 55.

Андрей Лунёв, президент Орловской шахматной и шашечной федерации, арбитр Орловской области: «Предстоит играть семь партий по 40 минут каждая. Это достаточно большая нагрузка и потребуется выносливость нашим пенсионерам. Но орловские пенсионеры должны быть устойчивыми, я надеюсь, они выдержат».

Соревнования проходят в лично-командном первенстве среди мужчин и женщин по швейцарской системе. Имена победителей станут известны в ближайшее время, и мы надеемся, что в списке сильнейших будут имена и наших спортсменов.