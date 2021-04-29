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11:59, 29 апреля 2021 года В Орловской области прокуратура заблокировала восемь сайтов по продаже дипломов Запрещенную информацию обнаружили в ходе мониторинга сотрудники Кромского районного ведомства.





На обнаруженных прокуратурой восьми сайтах содержалась незаконная информация о возможности приобретения дипломов об образовании, что в корне противоречит двух федеральным законам «Об образовании в РФ» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».



Подделка и сбыт «липовых» документов, а также изготовление поддельных штампов, печатей и бланков предусматривает ответственность по ст.327 УК РФ.

В связи с выявленными нарушениями прокуратура обратилась в суд, который полностью выиграла. В настоящий момент сайты заблокированы, В связи с выявленными нарушениями прокуратура обратилась в суд, который полностью выиграла. В настоящий момент сайты заблокированы, сообщае т пресс-служба ведомства.





Артём Ежаков



