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12:05, 29 апреля 2021 года

В 2021 году на дорогах в Орле не зарегистрированы очаги аварийности

Тем не менее одно место вызывает опасения – это район дома №165 по ул. Васильевской, поворот с Карачевского шоссе на территорию торгового центра.


Об аварийности в областной столице доложил начальник городского отдела ГИБДД Юрий Капустин. На заседании комиссии по обеспечению БДД он заявил, что за четыре месяца 2021 года в Орле не выявлено очагов аварийности. По сравнению с аналогичным отрезком прошлого года, число ДТП сократилось на 10%. В авариях в областной столице пострадало 88 человек (-9%), еще один погиб.
 
Что касается опасного участка возле ТЦ «Линия» на Карачевском шоссе, то здесь с начала года произошло 3 аварии с 4 пострадавшими. Ситуацию Госавтоинспекция связывает с изменением работы светофора, из-за которого на ул. Васильевской собираются пробки. На совещании были предложены пути решения проблемы. Чтобы у автомобилистов не было возможности повернуть с ТЦ «Линия» налево, было предложено продлить двойную сплошную линию. 
 
«Сейчас по ул. Васильевской по левой полосе разрешено движение прямо и налево, по средней — только прямо, по правой — только направо. В итоге в средней полосе возникает серьёзный затор. Мы предлагаем изменить направление движения по полосам, разрешив со средней и правой полос движение только по прямой», – цитирует Юрия Капустина сайт мэрии.

В итоге все предложения были единогласно поддержаны членами городской комиссии по обеспечению БДД.
 
Фото пресс-службы мэрии Орла.



Артём Ежаков
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