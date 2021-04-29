В 2021 году на дорогах в Орле не зарегистрированы очаги аварийности

Тем не менее одно место вызывает опасения – это район дома №165 по ул. Васильевской, поворот с Карачевского шоссе на территорию торгового центра.

Об аварийности в областной столице доложил начальник городского отдела ГИБДД Юрий Капустин. На заседании комиссии по обеспечению БДД он заявил, что за четыре месяца 2021 года в Орле не выявлено очагов аварийности. По сравнению с аналогичным отрезком прошлого года, число ДТП сократилось на 10%. В авариях в областной столице пострадало 88 человек (-9%), еще один погиб.



Что касается опасного участка возле ТЦ «Линия» на Карачевском шоссе, то здесь с начала года произошло 3 аварии с 4 пострадавшими. Ситуацию Госавтоинспекция связывает с изменением работы светофора, из-за которого на ул. Васильевской собираются пробки. На совещании были предложены пути решения проблемы. Чтобы у автомобилистов не было возможности повернуть с ТЦ «Линия» налево, было предложено продлить двойную сплошную линию.

«Сейчас по ул. Васильевской по левой полосе разрешено движение прямо и налево, по средней — только прямо, по правой — только направо. В итоге в средней полосе возникает серьёзный затор. Мы предлагаем изменить направление движения по полосам, разрешив со средней и правой полос движение только по прямой», – цитирует Юрия Капустина сайт мэрии.



В итоге все предложения были единогласно поддержаны членами городской комиссии по обеспечению БДД.



Фото пресс-службы мэрии Орла.