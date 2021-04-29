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12:13, 29 апреля 2021 года На окраине Медведевского леса в Орле появится спорткомплекс Городской совет дал добро на изменение архитектурного облика заповедной зоны.





Вопрос был решен сегодня, 29 апреля, на сессии орловского депутатского корпуса. Руководитель городского управления градостроительства Владимир Плотников заявил, что проект физкультурно-оздоровительного комплекса предполагает строительство беговых дорожек, площадок для пляжного футбола и волейбола, здания с раздевалками и одиннадцатиместной парковки.







Вместимость паркинга депутатов не удовлетворила, на заседании обсуждали возможности её расширения. Также Плотникова спросили о приоритете комплекса перед летними видами спорта. Чиновник ответил собранию, что зимой здесь будет организован прокат лыжного инвентаря – Вместимость паркинга депутатов не удовлетворила, на заседании обсуждали возможности её расширения. Также Плотникова спросили о приоритете комплекса перед летними видами спорта. Чиновник ответил собранию, что зимой здесь будет организован прокат лыжного инвентаря – сообщает сайт городского совета.





Артём Ежаков



