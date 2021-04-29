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12:15, 29 апреля 2021 года От COVID-19 скончались еще трое орловцев В России обнародовали суточные данные о распространении болезни.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 29 апреля, за последние сутки в Орловской области выявлен 51 случай коронавирусной инфекции (всего – 34 073).



Распространение по районам: Орел – 18, Орловский район – 6; Малоархангельский – 5; Шаблыкинский – 4; Кромской, Колпнянский и Ливны – по 3; Хотынецкий, Свердловский и Дмитровский – по 2; Болховский, Глазуновский и Залегощенский – по 1.



На лечении – 1 509 человек. Накануне выписано 62 орловца (всего – 31 993). От последствий болезни скончался 571 житель региона (+3 летальных исхода).



Суточная заболеваемость в России – 9 284 (всего – 4 796 557), число выздоровевших – 8 442 (всего – 4 419 540). Общее число летальных исходов – 109 731 (+ 364 случая за сутки). На лечении – 267 286 человек.







Инфографика портала Стопкоронавирус.рф и регионального оперативного штаба





Артём Ежаков



