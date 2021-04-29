Мэр Орла утвердил повышение стоимости проезда в общественном транспорте

Юрий Парахин подписал постановление №1660 от 27.04.2021 года. Тем самым градоначальник изменил постановление мэрии Орла №5955 от 28.12.2017 «О регулируемых тарифах на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Орла».

Документ вносит коррективы в стоимость проезда в общественном транспорте города Орла. С 1 мая 2021 года при оплате поездок банковской картой орловцы будут отдавать 20 рублей, при наличном расчете цена составит 23 рубля.



Также с 1 мая прекращается выпуск, продажа, продление и пополнение электронных проездных билетов длительного пользования на фиксированное количество поездок в течение 90 календарных дней с момента приобретения проездного. Напомним, что Единые транспортные карты (ЕТК), которые были куплены и пополнены до 30 апреля, продолжат действовать до 1 августа, однако продлить их действие в дальнейшем будет невозможно. Льготные проездные для школьников и пенсионеров остаются нетронутыми – по ним стоимость поездки по-прежнему составляет 9 рублей.



Впервые предложение об увеличении стоимости тарифов озвучили сами перевозчики. Они аргументировали эту необходимость ростом цен на ГСМ и рядом других факторов – бензин вырос в цене до 46 рублей за литр (+21,1%), газомоторное топливо подорожало до 25 рублей (+30,3%). Дополнительные причины – увеличение МРОТ на 15,5% и подорожание самих автобусов на 30%.



В феврале речь шла о тарифе в 30 рублей, но городская администрация в итоге снизила его до текущих размеров.

