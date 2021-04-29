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13:00, 29 апреля 2021 года На вакцинацию как на праздник Жители Герасимовского сельского поселения Болховского района получили прививку от коронавирусной инфекции в новом ФАПе, который был построен по нацпроекту «Здравоохранение».





О том что, скоро в фельдшерский пункт приедет бригада медиков из Болхова, чтобы сделать прививки, жителей Герасимовского сельского поселения оповестили заранее. Из 145 человек, включая дачников, на вакцинацию записалось больше 30. Перед прививкой все сдали кровь на сахар, измерили температуру и давление. О возможных последствиях и правилах поведения после прививки прививающихся предупредили. Многие жители в новый ФАП сегодня пришли впервые и были приятно удивлены. По сравнению с прошлым медпунктом, где была только кушетка, тонометр да глюкометр, этот - как небо и земля. Татьяна Наумова фельдшером в Герасимовском сельпо трудится больше четверти века и о таких условиях работы даже и не мечтала. Татьяна Наумова, фельдшер: «Раньше медпункт был с печным отоплением, было грязно, холодно, ничего не было». Не только условия, но и возможности оказания медуслуг значительно поменялись. В новом ФАПе, который обслуживает жителей 12 деревень, можно не только получить первую медицинскую помощь, но и измерить давление, уровень сахара в крови, сделать кардиограмму и пройти диспансеризацию или вакцинацию. На строительство и оснащение фельдшерско-акушерского пункта было потрачено 3 миллиона 300 тысяч рублей. Новое здание построили буквально за несколько дней. Валентина Денисова, глава Герасимовского сельского поселения: «Помещение строилось на глазах, и люди не могли поверить, что с утра начали, а к вечеру уже была конструкция». Жительница села Герасимово Лилия Козлова строительство нового медпункта восприняла как персональный подарок. Раньше до медиков добиралась в другое село. Теперь ФАП - напротив ее дома, и медпомощь она может получить при необходимости в любое время, быстро и качественно. А все получившие первый компонент вакцины от коронавируса через три недели вернутся сюда вновь, чтобы завершить вакцинацию.





Татьяна Тимохина



