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13:16, 29 апреля 2021 года Отопительный сезон в Орле завершается 1 и 4 мая Соответствующие постановления об отключении тепла в жилых домах и образовательных учреждениях подписал мэр Юрий Парахин





Отопительный сезон завершается в Орле 4 мая 2021 года. Основанием для охлаждения батарей стала установившаяся в течение пяти суток температура наружного воздуха, превышающая 8℃. Соответствующее постановление №1710 от 29.04.2021 подписал мэр Юрий Парахин.

«Отопительный период 2020-2021 годов в городе Орле закончить 04.05.2021 года», – отмечено в тексте документа, подписанного Юрием Парахиным. Отопительный период в детских садах и школах, (за исключением МБДОУ «Детский сад №37» с круглосуточным пребыванием детей), а также в учреждениях культуры завершается с 1 мая 2021 года. Об этом говорится в постановлении мэрии №1709 от 29.04.2021 года. Решение аргументировано объявлением Президента России о десятидневных майских выходных и прогнозом дальнейшего повышения температуры наружного воздуха выше 8℃.











Артём Ежаков



