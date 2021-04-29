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13:22, 29 апреля 2021 года

Экс-гендиректор АО «Орелгортеплоэнерго» осужден на 4,5 года

Владимир Дорофеев будет отбывать наказание в колонии общего режима.


Суд признал бывшего генерального директора АО «Орелгортеплоэнерго» виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ) – сообщает сайт областного СУ СК.

Установлено, что с февраля 2016-го по сентябрь 2017 года Владимир Дорофеев по личным вопросам посещал Москву и Санкт-Петербург, но эти поездки он оформлял как служебные командировки, за которые ему перечислялись деньги. Средства же управленец тратил по собственному усмотрению. Таким образом, Дорофеев успел причинить ущерба АО «Орелгортеплоэнерго» на 4,5 млн рублей.
 
Приговором суда Владимир Дорофеев проведет в колонии общего режима четыре с половиной года.



Артём Ежаков
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