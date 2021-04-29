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13:33, 29 апреля 2021 года С 12 по 26 мая в Орле отключат горячую воду Неудобства коснутся жителей Северного, Железнодорожного, Советского и частично Заводского (от Красного моста до ул. Черкасской) районов.





О двухнедельном отключении горячего водоснабжения сообщила пресс-служба ПАО «Квадра». Оно связано с плановыми гидравлическими испытаниями, а также ремонтом магистральных и квартальных тепловых сетей от Орловской ТЭЦ.



Со списком адресов, которые затронет отключение горячей воды, можно ознакомиться на сайте ПАО «Квадра».





Артём Ежаков



