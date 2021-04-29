От депутата Рыбакова потребовали этичности

Орловский городской совет народных депутатов сегодня рассмотрел результат работы комиссии по этике.

Поводом для разбирательств стал инцидент, произошедший во время восьмого заседания горсовета 25 февраля 2021 года. Мэр города Орла Юрий Парахин посчитал, что депутат Виталий Рыбаков, в нарушение этики, некорректно высказался в его адрес. Аналогичное обращение поступило и из прокуратуры Северного района. Собравшись на заседание, комиссия по этике рекомендовала городскому совету потребовать надлежащего выполнения депутатских обязанностей.



Сегодня депутатский корпус уже потребовал от Рыбакова выполнения рекомендации комиссии – сообщает сайт горсовета.