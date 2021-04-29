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14:50, 29 апреля 2021 года В Орле изменят правила проезда перекрестка улиц Салтыкова-Щедрина и Тургенева Автомобилистам хотят разрешить поворачивать налево на улицу Тургенева с двух полос движения.





С этой инициативой выступил начальник отдела ГИБДД по городу Орлу Юрий Капустин. Как отмечается, некоторые автомобилисты сейчас пытаются «проскочить» с улицы Салтыкова-Щедрина на улицу Тургенева с правой полосы, нововведение позволит им делать это законно. Между тем, существенно разгрузить перекресток перенастройкой здешнего светофора не удалось.



Также Госавтоинспекция озаботилась парковкой транспорта возле дома №21 по улице Салтыкова-Щедрина. Некоторые автолюбители по старинке ставят здесь машины «ёлочкой», в то время как разрешена только параллельная парковка. После изменений в программное обеспечение за нарушителей возьмется система «Паркон», сообщает сайт мэрии.



Фото пресс-службы мэрии





Артём Ежаков



