Главная » Новости



15:31, 29 апреля 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Коллективный заслон коронавирусу. Уже почти 60 тысяч орловцев сказали «да» - вакцинации.



- Орловские студенты побывали на месте рождения Танковой гвардии.



- Орловские футболистки вновь подтвердили свое лидерство.



- В Орле проходит акция «Я помню, я горжусь!».



- У войны - женское лицо. В мэрии открыли фотовыставку портретов.



- Время добрых дел. Перед Пасхой Орловская епархия нуждается в помощи волонтеров.



СМОТРЕТЬ ВЫПУСК







Вести-Орёл



