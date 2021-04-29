Главная » Новости



15:33, 29 апреля 2021 года «Масочный» режим в Орловской области продлен до 31 мая включительно Вместе с ним сохраняются прочие противоэпидемиологические требования.





Решение о продлении санитарных мер было принято на сегодняшнем заседании регионального оперативного штаба по недопущению завоза и распространения коронавируса.



«Заболеваемость коронавирусом в регионе по-прежнему вызывает опасение, в связи с чем принято решение о продлении ограничительных мероприятий еще на месяц. В области не будут проводиться массовые мероприятия в период выходных и праздничных дней», – цитирует губернатора Андрея Клычкова региональный информационный портал.



Было упомянуто, что с 1 мая прекращают действие временные правила оформления больничных для лиц в возрасте от 65 лет и старше, однако работодателям рекомендуется по возможности переводить таких сотрудников на «удаленку».





Артём Ежаков



