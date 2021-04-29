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15:36, 29 апреля 2021 года

Орловцев приглашают придумать пасхальный праздник для детей-сирот

Православные христиане будут праздновать Пасху 2 мая. Встретить этот день, творя добро, предлагает Орловская епархия.


В дни Светлого Христово Воскресения, уже по доброй традиции, сотрудники Орловской епархии проводят для детей-сирот и малышей из малообеспеченных семей праздничные мероприятия. Раздают сладкие угощения и подарки. Для помощи в организации и проведении мероприятий требуются волонтеры.

Олег Анохин, руководитель отдела социального служения и церковной благотворительности Орловской епархии: «В эти дни важно поделиться праздником с теми, кто не имеет возможности организовать для себя торжества. В первую очередь востребованы люди, которые имеют творческие способности, для того чтобы создать атмосферу праздника для наших подопечных, например у нас есть женщина-волонтер - музыкант по специальности, она приходит и с детишками исполняет праздничные песнопения, или кто-то приносит портативный прибор для изготовления сахарной ваты и угощает наших ребятишек».

Записаться или узнать подробности об акции можно, обратившись в храм Смоленской иконы Божией Матери, расположенный по адресу: г. Орёл, ул. Нормандия-Неман, 27 или лично к иерею Олегу Анохину.


Юлия Опанасюк
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