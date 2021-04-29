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15:46, 29 апреля 2021 года В мэрии Орла можно увидеть портреты женщин войны Выставку портретов разместили в фойе здания администрации города.





В мэрии Орла открылась фотовыставка «Поклон вам низкий, женщины войны». Всего представлено 14 портретов. На них - медсестры и почтальоны, разведчицы и зенитчицы. Наравне с мужчинами они самоотверженно сражались на фронте, приближая Победу. Торжественное открытие экспозиции состоится 4 мая. С того же дня эти портреты разместят в интернете и в социальных сетях.





Мария Семак



