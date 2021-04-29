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15:47, 29 апреля 2021 года Орловский Роспотребнадзор изъял свыше 2 тыс. пачек сомнительных сигарет Оборот немаркированных табачных изделий запрещен с 1 июля 2020 года. С этого времени региональное управление провело 38 проверочных мероприятий.





За 10 месяцев Роспотребнадзор проверил 83 объекта. Из 38 проведенных инспекций в 25 случаях были вскрыты факты продажи немаркированного табака. Специалисты управления арестовали 2 024 пачки неизвестных сигарет на общую сумму в 288,7 тыс. рублей.



21 раз суды штрафовали недобросовестных коммерсантов. За реализацию сомнительных изделий они выплатят государству 303 тыс. рублей. Также у них конфисковали 1530 ед. табачной продукции на сумму в 220,5 тыс. рублей – сообщает сайт областного Роспотребнадзора.





Артём Ежаков



