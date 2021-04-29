В Пасху храмы Орловщины увеличат число литургий

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15:59, 29 апреля 2021 года
В Пасху храмы Орловщины увеличат число литургийЭто сделано для предотвращения массового скопления людей в период распространения коронавирусной инфекции.
О санитарно-эпидемиологических мерах, которые митрополия предпримет для инфекционной безопасности людей во время празднования Пасхи, рассказал на заседании оперативного штаба митрополит Орловский и Болховский Тихон.
Владыка заявил, что христианские учреждения продолжат соблюдать предписания Роспотребнадзора. Будет действовать масочный режим, социальное дистанцирование и обработка поверхностей антисептиками.
В каждом храме Орловщины увеличат число литургий с двух до трех. Священники займутся освящением яиц и куличей, не дожидаясь массового скопления прихожан.
«Традиционно главный христианский праздник Пасху встречает большая часть жителей Орловщины. Глубоко уважая чувства верующих людей, мы должны защитить наших граждан от заражения опасной инфекцией», – цитирует Андрея Клычкова региональный информационный портал
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Артём Ежаков