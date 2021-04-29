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15:59, 29 апреля 2021 года В Пасху храмы Орловщины увеличат число литургий Это сделано для предотвращения массового скопления людей в период распространения коронавирусной инфекции.





О санитарно-эпидемиологических мерах, которые митрополия предпримет для инфекционной безопасности людей во время празднования Пасхи, рассказал на заседании оперативного штаба митрополит Орловский и Болховский Тихон.



Владыка заявил, что христианские учреждения продолжат соблюдать предписания Роспотребнадзора. Будет действовать масочный режим, социальное дистанцирование и обработка поверхностей антисептиками.



В каждом храме Орловщины увеличат число литургий с двух до трех. Священники займутся освящением яиц и куличей, не дожидаясь массового скопления прихожан.

Андрея Клычкова региональный информационный портал. «Традиционно главный христианский праздник Пасху встречает большая часть жителей Орловщины. Глубоко уважая чувства верующих людей, мы должны защитить наших граждан от заражения опасной инфекцией», – цитирует





Артём Ежаков



