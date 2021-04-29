Главная » Новости



16:10, 29 апреля 2021 года Орловский СК подозревает руководство ООО «Восход» в сокрытии миллионных налогов Было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.199.2 УК РФ.





По версии следствия, с марта по июль 2019 года руководство ООО «Восход», зная, что компания задолжала налоговикам более 4,1 млн рублей, умышленно скрыло 7,2 млн, из которых должны были взиматься недоимки.



Уголовное дело по ч.1 ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов) было возбуждено на основании материалов, собранных областным УМВД. Расследование продолжается – сообщает сайт регионального СУ СК.





Артём Ежаков



