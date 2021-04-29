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16:42, 29 апреля 2021 года

Свыше 41 тыс. орловцев завершили вакцинацию от COVID-19

Для продолжения прививочной кампании до 1 мая в регион прибудут еще 3,9 тысяч доз «Спутника V».


О продолжающейся вакцинации в Орловской области доложил и.о. главы регионального департамента здравоохранения Владимир Николаев. Выступая с докладом на заседании оперативного штаба, чиновник заявил, что первый компонент вакцины введен 59 779 жителям Орловщины. Завершили курс прививок 41 019 человек. Сегодня-завтра в регион поступят 3,9 тыс. доз препарата.

Также Николаев рассказал о работе прививочного кабинета в ТМК «ГРИНН». На сегодняшний день там получили вакцину 30 человек. Этот пункт, как и все остальные, будет работать и в праздники – запись не потребуется, желающие получить укол должны иметь при себе паспорт, медицинский полис и СНИЛС.

Что касается сокращения коечного фонда, то сейчас он составляет 1 271 место – по сравнению с прошлой неделей ничего не изменилось. Свободно для госпитализации 388 мест – сообщает региональный информационный портал.

Всего вакцинация развернута в 38 пунктах на базе 28 медучреждений Орла и области. Запись осуществляется через Госуслуги, региональную электронную регистратуру, мобильное приложение «2DR.RU, телефон «122», а также в регистратурах учреждений здравоохранения.


Артём Ежаков
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