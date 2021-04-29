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16:54, 29 апреля 2021 года Работающих в праздники орловцев не оставят без детских садов Дежурные группы с 3 по 7 мая будут организовывать на основе заявлений от родителей, занятых на производстве.





О режиме работы детских садов в майские праздники рассказал и.о. главы областного департамента образования Владимир Агибалов. По словам чиновника, властям и предпринимателям рекомендовали предусмотреть в период с 4 по 7 мая 2021 года работу дежурных групп в детских садах на основе заявлений работающих орловцев.



Также Агибалов рассказал о вакцинации подведомственных сотрудников – вакцинировались 2 644 человека.



Помимо детских садов, в праздники орловцев не оставят без театров и музеев. Согласно информации главы регионального управления культуры и архивного дела Натальи Георгиевой, эти учреждения продолжат работу в выходные и праздничные дни – сообщает сайт областного правительства.





Артём Ежаков



