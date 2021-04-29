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17:35, 29 апреля 2021 года «Зеленая Роща» не смогла назвать сроков ликвидации мусорного коллапса в Орле Сегодня катастрофическую ситуацию с вывозом отходов в областной столице обсуждали в городском совете.





Перед депутатами отчитывалась представитель регионального оператора Татьяна Щекина. «Зеленая роща» обещала стабилизировать ситуацию с вывозом ТКО к 26 апреля, однако местами стало даже хуже, чем было – в мусоре погрязли все четыре района Орла, сообщает сайт городского совета.



Щекина объяснила, что коллапс вызван забастовкой у перевозчика «Экологистик», сезонным увеличением объема мусора на площадках, в том числе из-за субботников, претензиями к отходам у перерабатывающих предприятий и запретом на сжигание мусора.



Депутатов ответы не удовлетворили. Когда председатель городского совета Василий Новиков задал прямой вопрос - «Когда будет наведен в Орле порядок?» - ответа от регоператора не последовало. Депутаты собираются попросить подключиться к проблеме губернатора Клычкова, а облсовет снова поднимет вопрос вывоза ТКО из областной столицы на заседании облсовета.



Фото сайта городского совета





Артём Ежаков



