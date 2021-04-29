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17:50, 29 апреля 2021 года Врио главы Орловского района стал Николай Головко Он сменил на посту Лилию Пиняеву, перешедшую на должность председателя облизбиркома.





Ранее Николай Головко курировал деятельность сельского хозяйства в СПУ «Озерово» Урицкого района и занимался вопросами транспортно-дорожного комплекса.



С 2003 года занимал пост замначальника УГИБДД УМВД по Орловской области. Дальнейшей ступенькой на карьерной лестнице чиновника стало руководство Региональным Центром автоматизированной видеофиксации административных правонарушений (ЦАФАП) областной Госавтоинспекции – сообщает сайт администрации Орловского района.





Артём Ежаков



