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17:53, 29 апреля 2021 года В Орле написали «Диктант Победы» Международная патриотическая акция партии «Единая Россия» прошла в третий раз. К акции присоединились 80 стран, в 31-м государстве диктант написали очно. Организаторы даже разработали международную версию заданий, где есть вопросы о вкладе в Победу стран антигитлеровской коалиции, они переведены на английский и китайский языки. Только в России организовано более 15,5 тысяч площадок. 40 из них - в Орловской области.





Перед диктантом для участников акции провели небольшой инструктаж - о том, как писать, и сколько времени, чтобы подумать. Всего на диктант отводилось 45 минут - как урок. Но история Великой Отечественной не ограничивается школьной программой.



Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета народных депутатов: «Знать историю - и трагическую, и великих побед - должен каждый россиянин. На мой взгляд, эта акция - наша дань героям, которые пали смертью храбрых, освобождая Орловщину».

Принять участие в диктанте могли все желающие - как очно, так и онлайн. 25 вопросов - общей истории и о родном крае. При подготовке к акции для орловских студентов были организованы образовательные экскурсии в музеи и на мемориалы, по местам ключевых сражений на Орловщине.



Ольга Пилипенко, депутат Государственной Думы ФС РФ (фракция «Единая Россия»): «То, что многие принимают участие - и школьники, и военные, и пожилые, говорит о том, что мы считаем День Победы, заслуги России и героев Великой Отечественной войны главным достижением за последние 100 лет».

Оценки за диктант ставить не будут. Но старшеклассникам отличный результат может дать дополнительные баллы при поступлении в вузы. У взрослых - свои мотивы для участия в акции.



Дмитрий Логутеев, участник «Диктанта Победы»: «Писал, чтобы освежить свои знания о событиях».

Сергей Свободский, участник «Диктанта Победы»: «Я ответил не на всё. Вопросы, которые были связаны с исторической составляющей непосредственно, были в целом понятны и очевидны, а вот вопросы, которые связаны с искусством о Второй мировой войне, для меня были сложнее».

Итоги подведут к 24 июня. Федеральные победители получат уникальную возможность стать почётными гостями Парада Победы на Красной площади 9 мая в следующем году.





Татьяна Тимохина



