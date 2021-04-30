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9:13, 30 апреля 2021 года 30 апреля - День пожарной охраны В Орле в этот день вспомнят о погибших сотрудниках МЧС.





Сегодня сотрудники орловского управления МЧС начнут свой день с минуты молчания - в память о погибших на боевом посту коллегах. В скорбном списке Орловщины три имени - Александр Комоско, Виктор Лапшин и Алексей Сопин.



Погибших пожарных вспоминают в профессиональный праздник. 30 апреля - День пожарной охраны. Эта служба в России появилась 327 лет назад. Профессия была и остается одной из самых опасных. Сейчас в регионе несут службу около 1300 пожарных. Это 38 подразделений. На вооружении службы - 164 единиц основной пожарной техники, 18 специальной и 2 поезда.





Мария Семак



