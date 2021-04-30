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8:34, 30 апреля 2021 года С 4 по 7 мая орловские клиентские службы ПФР будут работать в штатном режиме Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда





Все граждане, записавшиеся на прием с 4 по 7 мая, будут приняты специалистами клиентских служб. Расписание и график можно посмотреть на официальном сайте ПФР.





Артём Ежаков



