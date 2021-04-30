Главная » Новости



7:36, 30 апреля 2021 года С 1 мая в Орле возобновляются маршруты до «Спасского-Лутовиново» В мае рейсы будут действовать 10 дней. Отправка автобусов – дважды в сутки.





Маршрут «Орел - Спасское Лутовиново» организуют 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 и 30 мая – сообщает Telegram-канал «Орловская ласточка». Отправление автобусов от автовокзала в 9:40 и 11:00. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте орловского автовокзала.





Артём Ежаков



