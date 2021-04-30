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6:37, 30 апреля 2021 года

12 юных орловцев получили паспорта в торжественной обстановке

Торжественное вручение паспортов состоялось в Управлении по вопросам миграции регионального УМВД.


На днях в Орле 12 юношей и девушек, достигшие 14-летнего возраста, получили первые в своей жизни паспорта гражданина Российской Федерации
в торжественной обстановке.

Получив паспорта граждан Российской Федерации, молодые орловцы дали клятву быть верными Родине и ее жителям, защищать свободу и независимость государства, уважать ее культуру, историю и традиции.

Со знаменательным событием ребят также поздравили руководство УВМ УМВД, ветераны органов внутренних дел, волонтеры, родные и близкие, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области

Фото пресс-службы УМВД России по Орловской области


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