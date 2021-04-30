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3:39, 30 апреля 2021 года Орловцы продолжают пробовать себя в инвестировании За первый квартал этого года жители региона открыли более 2,5 тысяч индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС).



Если в начале года, по данным Мосбиржи, у орловцев было чуть больше 18 тысяч открытых ИИС, то к 1 апреля их стало более 20,5 тысяч. То есть за три месяца количество индивидуальных инвестиционных счетов у жителей нашего региона увеличилось на 14%.



Индивидуальный инвестиционный счет – это счет для операций с ценными бумагами. Он позволяет участвовать в сделках на бирже: покупать и продавать акции, облигации и другие ценные бумаги. С его помощью можно получить бонус от государства – налоговый вычет.



«Орловцы рассматривают инвестирование как один из инструментов сохранения средств, некую альтернативу банковским вкладам. Но тут важно помнить, что инвестирование, хотя и дает большие возможности, влечет за собой большие риски. Вложения в ценные бумаги, в отличии от банковских вкладов, не застрахованы. Доход по инвестициям не гарантирован – он может быть выше, чем процент по вкладу, но есть риск не заработать ничего и даже уйти в минус. Поэтому крайне важно, чтобы начинающий инвестор понимал, чем инвестирование отличается от банковского вклада, и принимал решение о вложении средств осознанно и взвешенно», – поясняет начальник экономического отдела орловского отделения Банка России Наталья Киселева.



Первоначальные знания об инвестировании жители региона могут получить на сайте Fincult.info. Кроме того, занятия для начинающих инвесторов проводили спикеры Цифровой недели финансовой грамотности, которая проходила в Орловской области в апреле. Ссылки на записи этих вебинаров можно найти здесь.





