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21:20, 29 апреля 2021 года
Коротко о главном«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».
- Сегодня сотни орловцев сели за парты, чтобы написать «Диктант Победы».
- Личные поездки за счет предприятия - до уголовного срока довели. За потраченные 4,5 млн рублей - 4,5 года колонии.
- Пасха - в условиях коронавируса. Освящать куличи в этом году будут по-новому.
- Переходим на летний сезон. На следующей неделе в Орле перекроют «горячий вентиль».
- В Орловском районе новый глава - пока с приставкой «врио», но хорошо известный местным жителям.
- Памяти мастера. Сегодня вспоминали Владимира Блинова.
Вести-Орёл