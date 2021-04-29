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21:20, 29 апреля 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Сегодня сотни орловцев сели за парты, чтобы написать «Диктант Победы».



- Личные поездки за счет предприятия - до уголовного срока довели. За потраченные 4,5 млн рублей - 4,5 года колонии.



- Пасха - в условиях коронавируса. Освящать куличи в этом году будут по-новому.



- Переходим на летний сезон. На следующей неделе в Орле перекроют «горячий вентиль».



- В Орловском районе новый глава - пока с приставкой «врио», но хорошо известный местным жителям.



- Памяти мастера. Сегодня вспоминали Владимира Блинова.



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