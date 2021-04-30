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9:36, 30 апреля 2021 года

В восьми районах Орловской области готовы открыть стационарные учреждения соцзащиты

Все сотрудники и постояльцы этих заведений, не имеющие противопоказаний к вакцинации, завершили прививочный курс.


К снятию закрытого режима готовы стационарные учреждения социальной защиты Должанского, Кромского, Малоархангельского, Новосильского, Колпнянского, Новодеревеньковского районов, Ливен, а также Комплексный центр социального обслуживания населения Хотынецкого района – об этом заявила и.о. профильного департамента Екатерина Данилевская на заседании оперативного штаба по коронавирусу.

По словам чиновницы, в подведомственных учреждениях закрытого типа привилось 74% постояльцев – это 1426 человек. Для открытия домов престарелых, интернатов и прочих подобных заведений необходима вакцинация более 60% как персонала, так и проживающих. Сейчас проживающие не могут покинуть заведения, их не могут посетить близкие, а персонал работает в посменном двухнедельном графике.

Напомним, что с 19 апреля взобновилась профильная деятельность реабилитационных центров "Березка" и "Солнышко". 





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Артём Ежаков
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