В восьми районах Орловской области готовы открыть стационарные учреждения соцзащиты

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9:36, 30 апреля 2021 года
В восьми районах Орловской области готовы открыть стационарные учреждения соцзащитыВсе сотрудники и постояльцы этих заведений, не имеющие противопоказаний к вакцинации, завершили прививочный курс.
К снятию закрытого режима готовы стационарные учреждения социальной защиты Должанского, Кромского, Малоархангельского, Новосильского, Колпнянского, Новодеревеньковского районов, Ливен, а также Комплексный центр социального обслуживания населения Хотынецкого района – об этом заявила и.о. профильного департамента Екатерина Данилевская на заседании оперативного штаба по коронавирусу.
По словам чиновницы, в подведомственных учреждениях закрытого типа привилось 74% постояльцев – это 1426 человек. Для открытия домов престарелых, интернатов и прочих подобных заведений необходима вакцинация более 60% как персонала, так и проживающих. Сейчас проживающие не могут покинуть заведения, их не могут посетить близкие, а персонал работает в посменном двухнедельном графике.
Напомним, что с 19 апреля взобновилась профильная деятельность реабилитационных центров "Березка" и "Солнышко".
Артём Ежаков