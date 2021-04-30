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10:30, 30 апреля 2021 года На ремонте Болховского шоссе в Орле сэкономят 5,2 миллиона рублей Право на реставрацию объекта получило ООО «Нерудстрой».





Напомним, что начальная цена на ремонт Болховского шоссе составляла 40 119 436,00 рублей. Допущенные до итоговых торгов ООО «Нерудстрой» и ООО «Дорстрой» вызвались провести работы дешевле. Первая компания попросила за свои услуги 34 903 909,32 рублей – на 1 002 985,68 рублей меньше, чем вторая. Таким образом, победителем признано ООО «Нерудстрой», а бюджет Орла сэкономит 5 215 526,68 рублей – следует из документации на сайте Госзакупок.



Теперь подрядчик в течение 60 дней с момента заключения контракта выполнит первый этап реконструкции 1,1 километра Болховского шоссе с семилетней гарантии.





Артём Ежаков



