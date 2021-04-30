На ремонте Болховского шоссе в Орле сэкономят 5,2 миллиона рублей

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10:30, 30 апреля 2021 года
На ремонте Болховского шоссе в Орле сэкономят 5,2 миллиона рублейПраво на реставрацию объекта получило ООО «Нерудстрой».
Напомним, что начальная цена на ремонт Болховского шоссе составляла 40 119 436,00 рублей. Допущенные до итоговых торгов ООО «Нерудстрой» и ООО «Дорстрой» вызвались провести работы дешевле. Первая компания попросила за свои услуги 34 903 909,32 рублей – на 1 002 985,68 рублей меньше, чем вторая. Таким образом, победителем признано ООО «Нерудстрой», а бюджет Орла сэкономит 5 215 526,68 рублей – следует из документации на сайте Госзакупок.
Теперь подрядчик в течение 60 дней с момента заключения контракта выполнит первый этап реконструкции 1,1 километра Болховского шоссе с семилетней гарантии.
Артём Ежаков