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10:54, 30 апреля 2021 года Орловские спасатели уничтожили 33 бомбы времен Великой Отечественной войны Взрывоопасные предметы уничтожили накануне в Должанском и Глазуновском районах.





29 апреля пожарно-спасательные подразделения Орловской области выезжали 39 раз: из них на ликвидацию возгораний пришлось 30 выездов, большая часть – это горение сухой травы и мусора, еще 9 раз спасатели отправлялись на различные происшествия и помощь населению, сообщает сайт областного ГУ МЧС.



Один из пожаров произошел вчера в Орле. Загорелся вагончик в СНТ «Дормашевец» и сухая трава на площади 500 кв.м. Никто не пострадал.





Артём Ежаков



