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11:30, 30 апреля 2021 года Евгений Ивашин: «Страшно не там, где горит, страшно там, где есть угроза людям» Сегодня – День пожарной охраны. Накануне профессионального праздника корреспондент ГТРК «Орел» побывала на дежурстве в службе пожаротушения МЧС России по Орловской области.





В одной руке - рация, в другой - телефон. Оба средства связи в руках Евгения Ивашина почти не умолкают. Даже во время записи интервью он то и дело отвлекается на разговор с диспетчером, который докладывает оперативную обстановку. Начальник дежурной смены службы пожаротушения заступает на пост в 8 утра. У сотрудников МЧС, как и у многих, есть рутинная работа с документами. Однако когда по всей области полыхает трава или произошел пожар повышенного ранга сложности, копаться в бумагах некогда. На серьезные происшествия Ивашин всегда выезжает лично. Впервые лицом к лицу с огнём он столкнулся еще в детстве.

Евгений Ивашин, заместитель начальника службы пожаротушения МЧС России по Орловской области: «Отец всю свою жизнь сознательную работал в этой сфере. И я на стадии детства плотно соприкоснулся с этой атмосферой, он брал меня с собой на некоторые пожары». Даже наблюдая со стороны, он понимал всю сложность профессии. И всё же иного пути для себя не видел. Евгений говорит: на происшествиях эмоции практически выключаются. На смену им приходит логика, умение просчитывать каждый шаг наперёд и ответственность за тех, кто оказался в плену у огненной стихии. У пожарных не принято считать, сколько жизней спас. Они просто делают свою работу. Возгорание в торговом центре на Октябрьской, которое произошло в январе 2017 года, - одно из самых громких ЧП за последние годы в Орле. Там наш герой прошел, что называется, боевое крещение. Евгений Ивашин: «Страшно не там, где горит, страшно там, где есть угроза людям. На начальной стадии пожара была информация, что охранник и еще кто-то из персонала не смогли покинуть, а уже происходило интенсивное горение помещений. Наши подразделения вводились в непригодную для дыхания среду для поиска возможных пострадавших, точное количество которых было неизвестно - вот это было страшно». За пожарными машинами спасатели ухаживают практически как за любимой женщиной. Исправность техники - залог оперативной помощи. В Орле пять пожарно-спасательных частей. В любую из них дежурная смена СПТ может наведаться с внезапной проверкой. Евгений Ивашин: «Пожарно-техническое вооружение обслуживается на стадии возвращения, то есть, есть такой этап боевых действий как восстановление боеготовности подразделения - в течение сорока минут после возвращения с пожара пожарная техника заправляется огнетушащими веществами, производится зарядка аккумуляторных батарей, средств связи, средств освещения». 30 апреля - День пожарной охраны. Поздравляют действующих сотрудников, а еще - чтят спасателей, погибших во время исполнения служебного долга. В скорбном списке Орловщины три имени - Александр Комоско, Виктор Лапшин и Алексей Сопин. Ранним утром в каждой части при смене караула - традиционная минута молчания - символ памяти о тех сотрудниках МЧС, чьи жизни унесла такая непредсказуемая и такая страшная огненная стихия.





Юлия Сабельникова



