пятница 30.04.2021 13:17:09 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС






COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пять интервью о любви
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя Земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

11:30, 30 апреля 2021 года

Евгений Ивашин: «Страшно не там, где горит, страшно там, где есть угроза людям»

Сегодня – День пожарной охраны. Накануне профессионального праздника корреспондент ГТРК «Орел» побывала на дежурстве в службе пожаротушения МЧС России по Орловской области.


В одной руке - рация, в другой - телефон. Оба средства связи в руках Евгения Ивашина почти не умолкают. Даже во время записи интервью он то и дело отвлекается на разговор с диспетчером, который докладывает оперативную обстановку. Начальник дежурной смены службы пожаротушения заступает на пост в 8 утра. У сотрудников МЧС, как и у многих, есть рутинная работа с документами. Однако когда по всей области полыхает трава или произошел пожар повышенного ранга сложности, копаться в бумагах некогда. На серьезные происшествия Ивашин всегда выезжает лично. Впервые лицом к лицу с огнём он столкнулся еще в детстве. 
 
 
Евгений Ивашин, заместитель начальника службы пожаротушения МЧС России по Орловской области: «Отец всю свою жизнь сознательную работал в этой сфере. И я на стадии детства плотно соприкоснулся с этой атмосферой, он брал меня с собой на некоторые пожары».
 
Даже наблюдая со стороны, он понимал всю сложность профессии. И всё же иного пути для себя не видел. Евгений говорит: на происшествиях эмоции практически выключаются. На смену им приходит логика, умение просчитывать каждый шаг наперёд и ответственность за тех, кто оказался в плену у огненной стихии. У пожарных не принято считать, сколько жизней спас. Они просто делают свою работу. Возгорание в торговом центре на Октябрьской, которое произошло в январе 2017 года, - одно из самых громких ЧП за последние годы в Орле. Там наш герой прошел, что называется, боевое крещение.
 
Евгений Ивашин: «Страшно не там, где горит, страшно там, где есть угроза людям. На начальной стадии пожара была информация, что охранник и еще кто-то из персонала не смогли покинуть, а уже происходило интенсивное горение помещений. Наши подразделения вводились в непригодную для дыхания среду для поиска возможных пострадавших, точное количество которых было неизвестно - вот это было страшно».
 
За пожарными машинами спасатели ухаживают практически как за любимой женщиной. Исправность техники - залог оперативной помощи. В Орле пять пожарно-спасательных частей. В любую из них дежурная смена СПТ может наведаться с внезапной проверкой. 
 
Евгений Ивашин: «Пожарно-техническое вооружение обслуживается на стадии возвращения, то есть, есть такой этап боевых действий как восстановление боеготовности подразделения - в течение сорока минут после возвращения с пожара пожарная техника заправляется огнетушащими веществами, производится зарядка аккумуляторных батарей, средств связи, средств освещения».
 
30 апреля - День пожарной охраны. Поздравляют действующих сотрудников, а еще - чтят спасателей, погибших во время исполнения служебного долга. В скорбном списке Орловщины три имени - Александр Комоско, Виктор Лапшин и Алексей Сопин. Ранним утром в каждой части при смене караула - традиционная минута молчания - символ памяти о тех сотрудниках МЧС, чьи жизни унесла такая непредсказуемая и такая страшная огненная стихия.



Юлия Сабельникова
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.