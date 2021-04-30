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12:04, 30 апреля 2021 года

Шесть орловских школьников отличились на заключительных этапах предметных олимпиад

В списке победителей и лауреатов последнего этапа соревнований – шесть учащихся образовательных учреждений региона.


Победительницей заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе стала Алина Жиляева, ученица орловской школы №12.
 
Трое ребят показали хорошие познания в языках – представительница лицея №4 Анна Егорова стала призером соревнования по русскому языку, ученица гимназии №19 Арина Шаранова завоевала призовое место по английскому языку, Виктор Тютюков, представляющий гимназию №39, вернулся с таким же результатом по немецкому языку.
 
Призером в итоговой олимпиаде по предмету «Право» стал учащийся орловской гимназии №1 Михаил Маслов, призовое место по экологии занял ученик мценской школы №1 Иван Анискин
 
Всего от области на заключительном этапе школьной олимпиады отобрались 12 учеников из 9 общеобразовательных учреждений – сообщает образовательный портал Орловской области.



Артём Ежаков
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