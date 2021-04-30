Шесть орловских школьников отличились на заключительных этапах предметных олимпиад

В списке победителей и лауреатов последнего этапа соревнований – шесть учащихся образовательных учреждений региона.

Победительницей заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе стала Алина Жиляева, ученица орловской школы №12.



Трое ребят показали хорошие познания в языках – представительница лицея №4 Анна Егорова стала призером соревнования по русскому языку, ученица гимназии №19 Арина Шаранова завоевала призовое место по английскому языку, Виктор Тютюков, представляющий гимназию №39, вернулся с таким же результатом по немецкому языку.



Призером в итоговой олимпиаде по предмету «Право» стал учащийся орловской гимназии №1 Михаил Маслов, призовое место по экологии занял ученик мценской школы №1 Иван Анискин.

