Поздравление Правительства Орловской области с Днем пожарной охраны

День пожарной охраны отмечается в России сегодня, 30 апреля.

Уважаемые ветераны и сотрудники чрезвычайного ведомства!



Поздравляем вас с профессиональным праздником!



Огонь – одна из самых опасных, коварных и непредсказуемых стихий, беспощадных ко всему, что оказывается на пути. Лишь немногие готовы противостоять его разрушающей силе.



Более 370 лет борьбу с огнем ведет российская пожарная охрана. За это время вы – пожарные – совершили несчетное количество подвигов, спасли миллионы жизней.



Ежедневно перед вами стоят задачи по профилактике пожаров, спасению людей и имущества при возгораниях, обеспечению безопасных условий жизни, проведению аварийно-спасательных работ. День за днем выполняя эти задачи, вы проявляете бесстрашие, самоотверженность, преданность России и гражданам, готовность помочь в самых страшных ситуациях.



Мы восхищаемся профессионализмом и мужеством каждого из вас!



Благодарим вас за каждый день, когда вы рискуете собой, с гордостью исполняя служебный долг!



Дорогие друзья!



От всей души желаем вам доброго здоровья, благополучия, заботы и понимания близких, дальнейших успехов в нелегкой службе и простого человеческого счастья!



Правительство Орловской области