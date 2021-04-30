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12:18, 30 апреля 2021 года От COVID-19 скончались еще четверо орловцев В России обнародовали суточные данные о распространении болезни.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 30 апреля, за последние сутки в Орловской области выявлено 52 случая коронавирусной инфекции (всего – 34 125).

На лечении – 1 492 человека. Накануне выписано 65 орловцев (всего – 32 058). От последствий болезни скончалось 575 жителей региона (+4 летальных исхода).



Суточная заболеваемость в России – 8 731 (всего – 4 805 288), число выздоровевших – 8 406 (всего – 4 427 946). Общее число летальных исходов – 110 128 (+ 397 случаев за сутки). На лечении – 267 214 человек.



Инфографика портала Стопкоронавирус.рф и регионального оперативного штаба





Артём Ежаков



