Орловские полицейские установили подозреваемого в нападении на офис ЛДПР

Напомним, инцидент произошел вечером 25 апреля. Неизвестные разбили бордюрным камнем крыльцо на входе и сдернули вывеску.



Как сообщила сегодня пресс-служба областного отделения партии, правоохранители вышли на возможного виновника нападения. Им оказался 39-летний мужчина, практически сосед пострадавших.

Сначала орловец все отрицал, но под давлением доказательств признался, что, будучи пьяным, он споткнулся о ступеньки, а затем со злости начал крушить вход в отделение ЛДПР.



Мужчина заявил, что лично к партии его проступок не имеет никакого отношения. Он извинился перед координатором, выразил желание возместить ущерб и сказал, что готов понести наказание.



Напомним , что изначально свидетели заявляли о причастности к нападению троих неизвестных.