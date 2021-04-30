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12:56, 30 апреля 2021 года

Орловские полицейские установили подозреваемого в нападении на офис ЛДПР

Напомним, инцидент произошел вечером 25 апреля. Неизвестные разбили бордюрным камнем крыльцо на входе и сдернули вывеску.


Как сообщила сегодня пресс-служба областного отделения партии, правоохранители вышли на возможного виновника нападения. Им оказался 39-летний мужчина, практически сосед пострадавших.
 
Сначала орловец все отрицал, но под давлением доказательств признался, что, будучи пьяным, он споткнулся о ступеньки, а затем со злости начал крушить вход в отделение ЛДПР. 
 
Мужчина заявил, что лично к партии его проступок не имеет никакого отношения. Он извинился перед координатором, выразил желание возместить ущерб и сказал, что готов понести наказание.
 
Напомним, что изначально свидетели заявляли о причастности к нападению троих неизвестных.


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Артём Ежаков
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