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12:58, 30 апреля 2021 года Орловца обманули при покупке стройматериалов 35-летний мужчина доверился интернет-продавцу и лишился 62 тысяч рублей.





Расследованием дела о мошенничестве (ч.2 ст.159) занялись мценские полицейские. Как выяснилось, мужчина увидел объявление о продаже стройматериалов на одном из сервисов бесплатных объявлений. Цена показалась ему привлекательной, поэтому мужчина связался с продавцом и перевел ему задаток – 62 тысячи рублей. Покупку орловец так и не увидел, а торговец бесследно исчез. Расследование уголовного дела продолжается – сообщает сайт областного УМВД.





Артём Ежаков



