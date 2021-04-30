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13:07, 30 апреля 2021 года

В Орле представлены иллюстрации к самым сложным произведениям Леонида Андреева

В Доме-музее Леонида Андреева открылась выставка художника Анатолия Федая. Выставка организована в рамках празднования 150-летнего юбилея писателя.


12 графических работ Анатолия Федая, включая афишу, которую так же выполнил сам художник, некоторое время будут украшать бревенчатые стены знаменитого коридора Дома-музея Леонида Андреева.
 
Татьяна Полушина, заведующая Домом-музеем Леонида Андреева: «Появился молодой, очень талантливый и уже достаточно известный художник Анатолий Федай, который проиллюстрировал сложные произведения Андреева. Это не «Кусака», не «Баргамот и Гераська». Это «Жизнь Василия Фивейского», «Красный смех», «Рассказ о семи повешенных», «Он» - вот такие сложные произведения, и нам конечно, очень интересно и радостно в год 150-летия их представить».
 
Графика Федая настолько точно и емко погружает в произведение, что сам Андреев, наверняка, остался бы доволен такой художественной трактовкой своих повестей и рассказов. Эти работы - часть малого диплома, который защищал художник, завершая учебу в Суриковском институте.
 
Анатолий Федай, художник, автор иллюстраций: «Есть замечательные писатели, которых просто читаешь, но при этом никаких интенсивных, ярких образов, которые просятся на бумагу, не возникает. А Андреев, наверное, единственный, которого мне очень сильно хочется проиллюстрировать».
 
Карандаш и уголь, сложная техника, выпуклые образы говорят сами за себя. Герои Андреева оживают, и становятся нашими современниками, со времен писателя человечество мало изменилось. График Вячеслав Ромашов, который пришел на выставку, был первым учителем Анатолия Федая, он рассказывает, что молодому художнику очень повезло с преподавателями.
 
Вячеслав Ромашов, художник-график: «Учился он у замечательного художника Германа Мазурина, который в 50-х годах иллюстрировал «Старика Хоттабыча». Мы с ним были знакомы, он приезжал в Орел, в первую художественную школу, и мы встречались, общались на эту тему. Художник удивительный сам, и воспитал великолепного мастера, надеюсь, дальше будет расти».
 
Для тех, кто интересуется творчеством писателя, эта выставка станет своеобразным откровением, и совершенно иным, уникальным видением андреевской прозы. А если эти рисунки однажды станут оформлением книг Андреева, то будут не просто украшением издания, а возможно, и новым прочтением.



Эва Стасюлевич
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