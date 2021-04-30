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13:22, 30 апреля 2021 года

ОНФ добился установки уличного освещения на участке Наугорского шоссе в Орле

Новые осветительные опоры уже начали устанавливать. Они покроют отрезок вдоль 500 метров дорожной части.


Автолюбители пожаловались Общероссийскому народному фронту на отсутствие освещения по ряду участков еще весной минувшего года. Активистам уже удалось решить вопрос по Карачевскому шоссе, к освещению Наугорского шоссе вот-вот приступили. Что касается последнего участка – улицы Высоковольтной, то ОНФ все еще добивается положительного решения.

По контракту, на Наугорском шоссе установят 40 столбов освещения, 10 из них уже готовы. После монтажа опор рабочим предстоит подключить электричество и фонари – сообщает сайт областного ОНФ.

Фото сайта областного отделения ОНФ



Артём Ежаков
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