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13:30, 30 апреля 2021 года

Орловские пенсионеры заняли шестое место в шахматном турнире

Соревнования проходили в онлайн-формате 27 апреля.


Всего во Всероссийском шахматном чемпионате среди пенсионеров приняли участие 138 шахматистов-любителей из 38 регионов. По его итогам в тройку победителей попали владимирцы (1 место), иркутяне (2 место) и чуваши (3 место). У орловских шахматистов шестое общекомандное место и второе – среди команд ЦФО. 
 
Орловщину представляли трое: Сергей Себелев (Малоархангельский район), Владимир Борзенков (Новосильский район) и Галина Гриценко (Ливенский район). 
 
Сергей Себелев и Галина Гриценко разделили девятое место в личном первенстве, а Владимир Борзенков занял двадцатую строчку интернет-турнира, сообщает пресс-служба Регионального отделения Союза пенсионеров России.



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