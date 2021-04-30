В 2021 году в Орловской области начнут строить пять объектов газоснабжения

Напомним, что в рамках соглашения между «Газпромом» и областным правительством предусматривается обеспечение до 2025 года 90,6% региона «голубым топливом».

В этом году по программе запланированы проектные работы по 15 межпоселковым газопроводам и газопроводу-отводу в 11 муниципальных районах. Также в 2021 году планируют начать строить 5 газовых объектов. Финансирование этих работ составит приблизительно 130 миллионов рублей.