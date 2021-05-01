суббота 1.05.2021 16:42:16 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС






COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пять интервью о любви
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя Земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

13:32, 1 мая 2021 года

Туристический дайджест

Старт проекту электронного дайджеста туристических маршрутов и туристических потоков был дан Управлением культуры и архивного дела еще в 2020 году, именно за ним закреплено развитие внутреннего туризма в Орловской области.

Ежеквартальный дайджест призван собирать информацию о ближайших (на 3-6 месяцев) актуальных мероприятиях, проводимых на территории области в рамках размещения и организации событийного туризма. 
 
Одновременно с этим данный проект рассылался заинтересованным туроператорам и предприятиям туриндустрии, для включения их деятельности в предстоящие туристические потоки.
 
По мнению эксперта Среднерусского института управления – филиал РАНХиГС Ирины Кружковой, задумка властей очень хороша, однако она не видна в общем информационном поле Орловской области. Отчитываясь о проделанной работе, руководители проекта подчеркивают, что информация размещалась на сайтах федеральных туроператоров (TUI и Vand), что говорит об ориентации на внешние туристические потоки, однако и для внутреннего турпотока эти туристические «коридоры» не менее важны. 
 
По мнению эксперта спад туристического потока в 2020 году в Орловской области связан с условиями пандемии, однако именно здесь следовало обратить внимание на население области и соседних областей, которые могли бы активнее принять участие в внутреннем туризме региона.
 
В качестве основных рекомендаций может служить создание отдельного Туристического портала Орловской области (в настоящее время не доступен) при поддержке Департамента информационных технологий Орловской области и Туристского информационного центра Орловской области, который мог бы обновляться не ежеквартально, а еженедельно или ежедневно, и быть представлен на иных внешних площадках туроператоров не только России, но и ближнего и дальнего зарубежья, а так же во всех действующих социальных сетях страны. 
 
Кроме того, по мнению эксперта, в рамках усиления взаимодействия частного бизнеса и региональных и муниципальных органов власти могут быть созданы условия особых форм взаимодействия, обеспечивающих преференции по налогообложению, упрощенного порядка представления площадок проведения мероприятий и особых условий для их посещения, а так же более широкого и массового привлечения медийных организаций, как региона, так и соседних областей, что так же будет способствовать развитию туристического потока в регионе.



Орловское Информбюро
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.