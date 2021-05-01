Туристический дайджест

Старт проекту электронного дайджеста туристических маршрутов и туристических потоков был дан Управлением культуры и архивного дела еще в 2020 году, именно за ним закреплено развитие внутреннего туризма в Орловской области.

Ежеквартальный дайджест призван собирать информацию о ближайших (на 3-6 месяцев) актуальных мероприятиях, проводимых на территории области в рамках размещения и организации событийного туризма.

Одновременно с этим данный проект рассылался заинтересованным туроператорам и предприятиям туриндустрии, для включения их деятельности в предстоящие туристические потоки.

По мнению эксперта Среднерусского института управления – филиал РАНХиГС Ирины Кружковой, задумка властей очень хороша, однако она не видна в общем информационном поле Орловской области. Отчитываясь о проделанной работе, руководители проекта подчеркивают, что информация размещалась на сайтах федеральных туроператоров (TUI и Vand), что говорит об ориентации на внешние туристические потоки, однако и для внутреннего турпотока эти туристические «коридоры» не менее важны.

По мнению эксперта спад туристического потока в 2020 году в Орловской области связан с условиями пандемии, однако именно здесь следовало обратить внимание на население области и соседних областей, которые могли бы активнее принять участие в внутреннем туризме региона.

В качестве основных рекомендаций может служить создание отдельного Туристического портала Орловской области (в настоящее время не доступен) при поддержке Департамента информационных технологий Орловской области и Туристского информационного центра Орловской области, который мог бы обновляться не ежеквартально, а еженедельно или ежедневно, и быть представлен на иных внешних площадках туроператоров не только России, но и ближнего и дальнего зарубежья, а так же во всех действующих социальных сетях страны.

Кроме того, по мнению эксперта, в рамках усиления взаимодействия частного бизнеса и региональных и муниципальных органов власти могут быть созданы условия особых форм взаимодействия, обеспечивающих преференции по налогообложению, упрощенного порядка представления площадок проведения мероприятий и особых условий для их посещения, а так же более широкого и массового привлечения медийных организаций, как региона, так и соседних областей, что так же будет способствовать развитию туристического потока в регионе.