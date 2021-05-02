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14:50, 2 мая 2021 года Вторая жизнь для одежды Заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко посетила пункт приема старых вещей фонда «Второе дыхание» и сдала неиспользуемую одежду, призвав создать точки приема старой одежды во всех регионах.



«Это важное и нужное дело. Пункты приема одежды и текстильных изделий нужны во всех регионах страны. Я сегодня привезла несколько вещей, которые мне больше не нужны, они в хорошем состоянии, но я их больше не ношу. Хотелось бы, чтобы они пошли на переработку или наши дизайнеры вдохнули в них вторую жизнь. <...> Экономика замкнутого цикла предполагает множество способов дать новую жизнь отслужившим свое вещам. Часть отходов можно переработать в исходные товары. Из других можно создать вещи менее требовательные к качеству материалов», – приводит ее слова пресс-служба вице-премьера. В. Абрамченко добавила, что порядка 30-40% вторичных материальных ресурсов – потенциальное сырье, которое может становиться новым товаром и призвала россиян сдавать одежду на переработку. Эксперт кафедры «Политология и государственная политика» Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Максим Бочанов отметил, очень важно, что руководство государства в лице Виктории Абрамченко обратило внимание на ставшую уже глобальной проблему переработки отходов и в частности одежды. Важно выстроить эффективную государственную политику в этом направлении, пока она развивается в части переработки бытового мусора, теме переработки одежды уделяется мало внимания, а ведь ее очень большое количество у граждан и далеко не весь свой гардероб они регулярно используют. Модные тенденции – явление скоротечное, мода меняется, а вещи накапливаются и остаются не удел в шкафах, позже на свалках. Однако, если посмотреть на последние тренды в производстве одежды, крупнейшие игроки модной индустрии взялись за решение этой проблемы, продвигая тренд на экологичность, повторное использование материалов для производства одежды. «Подчеркну, что использование переработанных материалов в индустрии моды, это сейчас, как правило, хорошего тона для самых разных компаниий, начиная с премиум сегмента Prada, Burberry, Gucci и заканчивая массовым сегментом одежды H&M, Zara, Nike. Насколько я знаю, у некоторых производителей уже большая часть одежды шьется из переработанного сырья, коллекция коллаборации Adidas by Stella Mccartney полностью создана из переработанных материалов в рамках кампании по защите океана от пластиковых отходов. 70% всего ассортимента бренда Timberland содержит хотя бы 1 элемент, сделанный из переработанных материалов. Исходя из этого, сейчас очень своевременно пропагандировать и в нашей стране среди населения возможность обретения одеждой и обувью второй жизни за счет переработки либо дизайнерского апгрейда, ну и, конечно, необходимо создавать все больше предприятий для переработки», – заключил Максим Бочанов.





Орловское Информбюро



