В Орловскую область прибыло 830 доз вакцины «ЭпиВакКорона»

Это первая партия препарата, разработанного центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», поступившая в регион.

О прибытии на Орловщину вакцины «ЭпиВакКорона» сообщил и.о. главы областного департамента здравоохранения Владимир Николаев. 830 доз препарата уже распределены между региональными учреждениями здравоохранения.



Вакцина двухкомпонентная, как и безальтернативный до недавнего времени в области «Спутник V». Выбор, какой препарат будет введен пациенту, делает врач.



По состоянию на 29 апреля в регионе полностью вакцинировались 41 019 человек, первый укол сделан 59 779 орловцам. Все они привиты «Спутником V». До завтрашнего дня в регион должно поступить еще 3,9 тыс. доз первой отечественной вакцины от COVID-19.