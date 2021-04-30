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15:22, 30 апреля 2021 года

В Орловскую область прибыло 830 доз вакцины «ЭпиВакКорона»

Это первая партия препарата, разработанного центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», поступившая в регион.


О прибытии на Орловщину вакцины «ЭпиВакКорона» сообщил и.о. главы областного департамента здравоохранения Владимир Николаев. 830 доз препарата уже распределены между региональными учреждениями здравоохранения.
 
Вакцина двухкомпонентная, как и безальтернативный до недавнего времени в области «Спутник V». Выбор, какой препарат будет введен пациенту, делает врач.

По состоянию на 29 апреля в регионе полностью вакцинировались 41 019 человек, первый укол сделан 59 779 орловцам. Все они привиты «Спутником V». До завтрашнего дня в регион должно поступить еще 3,9 тыс. доз первой отечественной вакцины от COVID-19.



Артём Ежаков
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