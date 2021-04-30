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15:27, 30 апреля 2021 года В Орле установили топиарную фигуру «Корабль» Сооружение из 117 тысяч цветов седума – некрупного приятно пахнущего растения с большой палитрой сортов и оттенков – установили на улице Брестской.







Фигуру, корпус которой построен из седума, а паруса «сшиты» из лозы, установили сегодня специалисты «Зеленстроя». Пока что «Корабль» стоит на земле, вскоре рядом высадят волны из цинерарий, сообщает сайт мэрии. Напомним, что на этой неделе город украсили топиарной фигурой «Орден Отечественной войны». Сооружение из 62 тысяч цветов седума заняло свое место в сквере Танкистов.





Артём Ежаков



