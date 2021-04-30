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15:35, 30 апреля 2021 года Кураторы в орловских учреждениях СПО будут получать доплату Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании областного совета.





Как их коллеги в школах, кураторы в техникумах и колледжах теперь будут получать доплату за классное руководство. Им будет выплачиваться по пять тысяч рублей. Решение было принято сегодня на областном Совете народных депутатов. Напомним, что данная инициатива прозвучала от президента РФ Владимира Путина. Он заявил о выплатах кураторам в учреждениях среднего профессионального образования (СПО) во время послания к Федеральному Собранию. Деньги преподаватели начнут получать с 1 сентября.





Артём Ежаков



