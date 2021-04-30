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15:54, 30 апреля 2021 года На ликвидацию мусорного коллапса в Орле дали месяц Вчера на сессии городского совета представитель «Зеленой рощи» так и не смогла назвать конкретную дату, когда город избавиться от свалок.





Сегодня проблему обсуждали уже в областном совете. Перед депутатами выступал и.о. руководителя департамента ЖКХ Алексей Субботин, но, по словам зампреда облсовета Михаила Вдовина, чиновник так и не смог предложить конкретных решений проблемы.

Михаил Вдовин. «Создаётся впечатление о системном сбое в работе по данному направлению и, главное, нет внятной позиции, как выходить из сложившейся ситуации. Депутаты приняли решение дать месяц на урегулирование ситуации, если вопросы не будут решены, поставить вопрос о несоответствии занимаемых должностей, лиц, отвечающих за данное направление работы», – заявил у себя в социальных сетях

Напомним, что 29 апреля представитель регионального оператора «Зеленая роща» Татьяна Щекина назвала причинами мусорного коллапса сезонное увеличение объема отходов на площадках, в том числе из-за субботников, претензии к отходам у перерабатывающих предприятий и запрет на сжигание мусора.



Фото из соцсетей









Артём Ежаков



